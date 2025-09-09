Resmî Gazete’de yayımlanan kararla yurtdışı çıkış harcı bin liraya yükseltildi. Yurtdışı çıkış harcının beş yılda 20 kat arttığına dikkat çeken Özdağ, “İstanbul’dan Basel’e (aktarmasız) uçak bileti 950 TL ama yurtdışı çıkış harcı 1000 TL! Uçaktan pahalı harç olur mu?” diye tepki gösterdi.

Yurtdışı çıkış harcının yeniden belirlenmesine dair karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte yurtdışı çıkış harcı 710 liradan bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

“MADDE 1- (1) 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 1.000 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihini takip eden onuncu günün sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu Kararın yayımı tarihinden önce geçerli tutar üzerinden yapılmış olan harç ödemeleri için fark ikmal edilmez.”

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yurtdışı çıkış harcına gelen zamma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

2019’da 50 lira olan harcın, beş yılda 20 kat arttığına dikkat çeken Özdağ, İstanbul’dan Basel’e aktarmasız uçak biletinin 950 lira ancak yurtdışı çıkış harcının bin lira olduğunu yazdı.

“Yurtdışı çıkış harcı tamamen kaldırılmalı”

“İstanbul’dan Basel’e (aktarmasız) uçak bileti 950 TL ama yurtdışı çıkış harcı 1000 TL! Uçaktan pahalı harç olur mu?” diye soran Özdağ, “Yurtdışı çıkış harcı ya tamamen kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir” ifadelerini kullandı.

Özdağ, yurtdışı çıkış harcının ya tamamen kaldırılması ya da harcın makûl seviyelere çekilmesi için çağrıda bulundu.

Selçuk Özdağ’ın X paylaşımı şöyle:

“İstanbul’dan Basel’e (aktarmasız) uçak bileti 950 TL ama yurtdışı çıkış harcı 1000 TL! Uçaktan pahalı harç olur mu? 2019’da sadece 50 TL olan harç, 5 yılda tam 20 kat arttı. Üstelik bu harç, herhangi bir hizmet karşılığı alınmıyor… Yurtdışı çıkış harcı ya tamamen kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir.”