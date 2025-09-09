Son Mühür - CHP'deki yargı süreci devam ederken, Ankara kulislerinde eski CHP yöneticilerinin MHP’ye gerçekleştirdiği ziyaretler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen eski CHP Genel Başkanı ve TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bugün de Meclis’teki makamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ağırladı. Görüşmenin “sağlık” odaklı olduğu ifade edilirken, Çetin ve Yıldız basına herhangi bir açıklama yapmadı. Görüşmenin ardından Hikmet Çetin, bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Feti Yıldız ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına girmeyen Hikmet Çetin, yalnızca CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının MHP kanadında da rahatsızlık yarattığını dile getirdi. ''Sokağa çıkamaz...'' 15 Eylül'de mahkemenin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kayyum olarak görevlendirmesi durumunda, “Kötü olur, Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Hikmet Çetin, CHP lideri Özgür Özel için ise “Bülent Ecevit’ten sonra partide ilk kez bu kadar çalışkan bir genel başkan görüyoruz” ifadelerini kullandı.