Son Mühür- Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Bayraktaroğlu, mart ayında Özgür Özel’e manevi tazminat davası açtı. Gerekçe olarak, Özel’in, 5 teğmenin ihraç kararına imza atan Korgeneral Tevfik Algan’ın tayini üzerinden yaptığı eleştiriler gösterildi.

Özel, söz konusu süreçte yaptığı açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu’na hitaben, “Ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız” ifadelerini kullanmıştı.

"Yasal yolla hakkını arıyor"

Davacı Bayraktaroğlu’nun avukatı duruşmada, müvekkilinin ordu mensubu olması nedeniyle kamuoyunda doğrudan yanıt veremeyeceğini belirtti. Avukat, “Müvekkilimiz yasalar çerçevesinde cevap hakkını kullanamayacağından, hakkını ancak mahkemeler aracılığıyla arayabilmektedir. Bu nedenle davanın kabulünü talep ediyoruz” dedi.

"Siyasi eleştiridir"

CHP lideri Özgür Özel’in avukatı ise davanın reddini talep etti. Avukat, “Müvekkilim bir siyasetçidir, davacı ise kamu gücü kullanan bir kamu görevlisidir. Kamu görevlilerinin eleştirilere tahammül yükümlülükleri, sıradan vatandaşlara göre daha yüksektir. Ulusal ve uluslararası içtihatlar da bu yöndedir. Müvekkilin sözleri siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararı

Hakim, dosyada araştırılması gereken başka bir husus bulunmadığını belirterek kararını açıkladı. Mahkeme, Bayraktaroğlu’nun talebini reddetti ve davayı kapattı.