Güllü'nün cenazesinde taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Ayrıca, kızı Tuyan Ülkem de cenaze töreni sırasında baygınlık geçirdi.

Cenaze töreninden sonra sessiz kalan Tuyan Ülkem’in en büyük üzüntüsünü, Güllü’nün 20 yıllık dostu Ayten Sazer ilk kez paylaştı. Güllü’nün kızı, acısını ve isyanını annesinin yakın arkadaşına açtı. Sazer, Tuyan Ülkem’in “Bıraksınlar, annemin acısını yaşayalım. Ben zamanı gelince konuşacağım” sözlerini aktardı.

Show Haber’e konuşan Ayten Sazer, şu ifadelerde bulundu:

“Gözünün önünde olan bir şey. Tuyan’ın acısı şu an o kadar büyük ki… ‘Teyze canım yanıyor, bana acımı yaşatmadılar. Bize annemin acısını yaşatmadılar’ diyor.''

Güllü'nün ölümüne dair çeşitli iddialara da yanıt veren Sezer şunları söyledi:

''Yani iftira iftira iftira… Yazık günahtır. Helvasını ben yaptım. İrmiğini almış… Şekerini almış… Sanki malum oldu da aldı. Eğer Güllü hayatta olsaydı kesinlikle benim çocuklarımı bu kadar üzmeyin derdi”