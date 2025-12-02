Son Mühür- Savunma sanayisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye şimdi de uzay yarışında ben de varım mesajı veriyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde yaşama geçirilen projede kritik eşiklerden biri daha aşıldı.

Gururlandıran başarıyı sosyal medyadan yayınladığı videolu mesajla duyuran Bayraktar,

''2022 yılında kurulan Fergani Uzay Teknolojileri bugün 135 kişilik ekibimizle yoluna devam ediyor. Bu ayın başında ikinci uydumuzu göreve başlatmıştık. Bugün ise öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ülkemizin ilk yörünge transfer aracı uzaya çıktı.'' hatırlatmasında bulundu.



Kendi öz kaynaklarımızla...



''Tüm projelerimizi tasarımdan başlayarak mühendislikten üretime kadar kendi öz kaynaklarımızla hayata geçiriyoruz. Uçuş bilgisayarı, güç ve aviyonik sistemler dahil olmak üzere yerli mühendislik ürünü olan yörünge transfer aracımız ülkemizin uzaydaki hareket kabiliyetini de başlatacak.'' diyen Bayraktar,

''Bu görev Uluğbey Küresel Konumlama Sistemi hedefimizin alt yapısını oluşturacak ve gelecekteki uydu takımlarımıza giden yolu açacak.'' mesajı verdi.



Önümüzdeki beş yıl içinde...



''Beş yıl içinde 100'den fazla uyduyla Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz.'' vurgusunda bulunan Selçuk Bayraktar yayınladığı mesajda,

''Önümüzdeki yıllarda ise geliştirmekte olduğumuz fırlatma sistemleriyle dünyadan uzaya bağımsız erişim kabiliyetini kazanmayı hedefliyoruz.

Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.