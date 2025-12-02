Son Mühür - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Partili Şamil Tayyar’ın Öcalan’a dayandırarak aktardığı ve “MHP sürecin başarılı olmaması halinde darbe yaşanacak” iddialarına yanıt verdi.

MHP’ye yakın Türkgün gazetesine röportaj veren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekanizması devreye girer” iddialarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümsenerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso”

''Öcalan aklınca aba altından sopa gösteriyor''

AK P’artili eski vekil Tayyar, Bahçeli’nin sözlerinin gündeme gelmesinin ardından X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, paylaşımında teröristbaşı Öcalan’ı eleştirerek, “Aklınca aba altından sopa gösteriyor” ifadelerini kullandı. Tayyar ise X hesabından şu sözleri paylaştı:

"MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş. DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor. Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor. Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor. Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar. Son cümle şunu ekleyim: 27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor. Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor. Nihayetinde duvara tosladı. Gerisini artık kendi düşünsün."