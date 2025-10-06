Son Mühür- Dokuz yıllık tutukluluk yaşamına siyasetçi ve avukat kimliğinin yanına ressam ve yazar kimliklerini de ekleyen Selahattin Demirtaş için en kritik süreçlerden biri noktalanmak üzere.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 8 Temmuz 2025'te verdiği son ihlal ve tahliye kararına Türkiye'nin itiraz süresi 8 Ekim Çarşamba günü doluyor.



Selahattin Avukatlarından Ramazan Demir,

''Hukukun, kardeşliğin ve barışın gereği olarak Selahattin Demirtaş ve arkadaşları tahliye edilmelidir.'' çağrısında bulunurken,

avukat Mahsuni Karaman ise,

''Sürecin anahtar kavramı “kardeşliktir.

3 AİHM kararı olmasa bile kardeş kardeşi suçsuz yere 9 yıl hapiste tutar mı?

Tutmamalı.

Demirtaş ve arkadaşları 8 Ekim günü serbest kalmalı. Barış ve kardeşlik kazanmalı.'' mesajı vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin

Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine kapı aralayan AİHM kararına itiraz edilmemesi halinde Kobani davasının istinaf mahkemesi olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nin dosyayı ele alarak tahliye kararı vermesi bekleniyor.

MHP'den tahliyeye yeşil ışık...



MHP’nin en etkili kurmaylarından biri olan Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili beklentilere dair yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Anayasa’yı bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlatmış ve “Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı adımlar atılması gerekir” ifadesini kullanmıştı.

