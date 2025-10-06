Son Mühür- Gökçek, toplantısında Polatlı ilçesinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan İvedik-Temelli-Polatlı İçme Suyu İletim Hattı Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Projede usulsüzlük, sahte belge kullanımı ve kamu zararı tespit edildiğini ileri süren Gökçek, konuyla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

Mansur Yavaş’a göndermeli açıklama

Basın toplantısında salona getirdiği boş bidonlarla dikkat çeken Gökçek, bu hareketiyle Ankara’daki su kesintilerine atıfta bulundu. Üzerinde Mansur Yavaş’ın fotoğraflarının yer aldığı bidonlar, hem basın mensuplarının hem de sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Ankara su krizi yaşıyor”

Osman Gökçek, Ankara’da uzun süredir devam eden su kesintilerinden vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Kentte yaşayan birçok vatandaşın ellerinde damacana, bidon ve kaplarla çeşme başında sıraya girerek su doldurmak zorunda kaldığını hatırlattı.

Vatandaşlar kuyruklarda

Başkentte su kesintilerinin devam ettiği mahallelerde, vatandaşların su ihtiyaçlarını bölgedeki çeşmelerden temin etmeye çalıştığı belirtildi. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu bu alanlarda, halkın yaşadığı sıkıntının büyüdüğü ifade edildi.

Gökçek’ten “bitmeyen su krizi” vurgusu

Toplantıya su bidonlarıyla gelerek Mansur Yavaş yönetimini eleştiren Osman Gökçek, Ankara’nın su krizinin bitmek bilmediğini ve projelerdeki usulsüzlüklerin bu durumu derinleştirdiğini savundu.