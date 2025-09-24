Son Mühür - HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, 2016 yılında yaptığı 6 konuşma nedeniyle açılan davanın duruşması Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı Mahsuni Karaman mahkeme salonunda yer aldı.

Demirtaş hakkındaki suçlamalar

Selahattin Demirtaş’a, “devlet, hükümet ve yargı organlarını alenen küçük düşürme”, “toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturma”, “suça teşvik”, “suçluyu ve suçu yüceltme” ile “izinsiz toplantı ve gösteri düzenleme” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Duruşmada konuşan avukat Mahsuni Karaman, müvekkili Selahattin Demirtaş’ın aynı konuşmalar gerekçe gösterilerek farklı mahkemelerde de yargılandığını ifade etti ve şu açıklamalarda bulundu: “İstinaf ve temyiz incelemelerinde davaların birleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Müvekkilin iddia edilen son konuşması Diyarbakır’da yapıldığı için dosyaların burada toplanması gerekir” Duruşma ertelendi Mahkeme, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ile Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaların istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemek üzere duruşmayı 19 Ocak 2026’ya erteledi.