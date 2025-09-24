Dün gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararının hemen ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Karara karşı çıkan Gökbakar, şu sözleri paylaştı:

"Programın adı "Soğuk Savaş". Soğuk şakalar yapıp şakaların kötülüğü üzerine gülmemeye çalışıyorlar. Şaka yapıyorlar. Şaka... Şaka yapan bir insan nasıl tutuklanabilir? Bu nasıl bir adalet sistemi? İnsanları tutuklayıp içeri tıkmak bu kadar basit mi? Sapığı, arsızı, hırsızı, uğursuzu serbest! Bu iki çocuk tutuklu. Sebep: biri soğuk bir şaka yaptı diğeri de güldü. Ülkem adına çok üzülüyorum ve her kesimden çok fazla insanın benimle aynı hissettiğini biliyorum"