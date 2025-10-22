Son Mühür - OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Atlas’ın, ChatGPT’nin merkezde yer aldığı ve yapay zeka ile entegre şekilde geliştirilen bir web tarayıcısı olduğu belirtildi. Tarayıcının, yerleşik ChatGPT hafızasına sahip olduğu ve bu sayede önceki sohbetlerde yer alan bilgi ve detayların yeni görevlerde kullanılabildiği ifade edildi. Ayrıca, tarayıcı hafızası sayesinde ChatGPT’nin ziyaret edilen internet sitelerinden bağlamı hatırlayabildiği ve gerektiğinde bu bilgileri yeniden sunabildiği aktarıldı. Hafıza özelliğinin tamamen kullanıcı tercihine bağlı olduğunun altı çizilirken, kullanıcıların bu hafızayı diledikleri zaman görüntüleyebileceği, arşivleyebileceği ya da silebileceği vurgulandı. Tarama geçmişinin silinmesi durumunda, buna ait hafıza kayıtlarının da otomatik olarak kaldırıldığı bildirildi.

Erişime açıldı

Yapılan açıklamada, ChatGPT Atlas’ın bugünden itibaren macOS kullanıcıları için Free, Plus, Pro ve Go planları kapsamında erişime açıldığı belirtildi. Windows, iOS ve Android işletim sistemleri için ise Atlas’ın yakında kullanıma sunulacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Atlas’ta yer alan “ajan modu”na da dikkat çekilerek, bu özelliğin kullanıcı adına araştırma yapma, analiz gerçekleştirme, etkinlik planlama ve randevu alma gibi görevleri yerine getirebildiği ifade edildi. Söz konusu modun, ChatGPT Plus, Pro ve Business kullanıcılarına ön izleme olarak sunulduğu bilgisi paylaşıldı.

Google hisselerinde anlık değişim

OpenAI'nin yeni web tarayıcısını duyurmasının ardından, Google’ın hissesi $GOOGL yalnızca iki saat içinde 160 milyar dolarlık değer kaybı yaşadı. Ancak, tarayıcının aslında yalnızca ChatGPT entegre edilmiş bir Google Chrome sürümü olduğunun anlaşılmasından dört saat sonra, Google hisseleri 180 milyar dolarlık toparlanma gösterdi.