Son Mühür/ Beste Temel - Hakkari’de görev yapan M.C. isimli başkomiserin intihar ettiği belirtildi. İddiaya göre, bir polis memurunun kepsiz görülmesi sonrası İl Emniyet Müdürü tarafından sorumlu tutulan başkomiserin görev yeri değiştirildi, ilçe girişindeki X-Ray noktasında görevlendirildi ve sürekli denetime tabi tutularak idari baskıya maruz bırakıldı.

“Polis intiharları vaka-i adiyeden görülemez”

Konuya ilişkin açıklama yapan Murat Bakan, önceki dönemlerde polis intiharlarına yönelik yaklaşımı hatırlatarak, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin tutumunun belirleyici olacağını söyledi. Bakan, şu ifadeleri kullandı: “Önceki İçişleri Bakanları döneminde polis intiharları vaka-i adiyeden görülüyordu. ‘Mobbing, amir baskısı, ağır çalışma koşulları normal’ denilerek geçiştirildi. Oysa birçok polis intihar etmeden önce yazdığı notta gördüğü mobbingi, amir baskısını, hatta kendisine zulmeden amirlerin isimlerini açıkça yazıyordu. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı bu notları ihbar kabul etmiyor, ismi geçen amirlere dokunmuyor, olayları kişisel sebeplere bağlıyordu.”

“Bakış açısı değişecek mi, göreceğiz”

Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yönelik sorularını da kamuoyuyla paylaştı: “Mustafa Çiftçi’nin polis intiharlarına bakışında bir değişim olacak mı? Hakkari’de intihar eden başkomiser ile ilgili soruşturma başlatacak mı? Mobbing iddialarını araştırıp gerçeği ortaya çıkaracak mı? Teşkilattaki mobbingin, amir tahakkümünün üstüne gidecek mi? Polislerin intihar etmelerinin önüne geçecek politikaları uygulayabilecek mi? Yoksa kendinden önceki Bakanlar gibi polisin sesine kulaklarını mı kapatacak? Göreceğiz…”

Konu Meclis gündemine taşındı

Murat Bakan, Hakkari’deki başkomiserin intiharını Meclis gündemine taşıdığını da açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bakan, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

Bakan Çiftçi’ye yöneltilen sorular

Verilen soru önergesinde şu başlıklara yanıt istendi:

Başkomiserin intiharıyla ilgili idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, başlatıldıysa ulaşılan bulgular

Görev yerinin değiştirilmesinin gerekçesi ve dayandığı mevzuat

Görev değişikliği öncesi veya sonrası disiplin soruşturması yapılıp yapılmadığı

Sürekli denetim ve idari baskı iddialarının araştırılıp araştırılmadığı

Emniyet personeline yönelik psikolojik destek mekanizmalarının yeterliliği ve olayda işletilip işletilmediği

Son beş yıldaki polis intiharlarının sayısı

Amir tahakkümü ve ağır çalışma koşullarının intihar vakalarına etkisine ilişkin araştırmalar

Polis intiharlarını önlemeye yönelik somut ve kalıcı politikaların neler olacağı