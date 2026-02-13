Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Dilaver Kişili, kent genelinde uzun süredir devam eden alt ve üst yapı sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozuk yollar ve yağış sonrası yaşanan su baskınlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini savunan Kişili, bu durumun sanayi sitelerindeki iş yoğunluğuna da yansıdığını ileri sürdü.

Kişili, araç bakım ve onarım hizmetlerine olan talebin son dönemde yüzde 40 oranında arttığını iddia ederek, altyapı eksikliklerinin ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“Yollar ve ulaşım güven vermiyor”

“İzmir’in kent içi ulaşımı da yolları da Allah’a emanet!” diyen Kişili, özellikle yağışlı havalarda yaşanan sorunların daha görünür hale geldiğini söyledi. Vatandaşların sık sık araç tamircilerine başvurmak zorunda kaldığını dile getiren Kişili, belediyenin yürüttüğü asfalt çalışmalarının ihtiyacı karşılamadığını savundu.

Kişili, mevcut uygulamaların kapsamının sınırlı olduğunu ileri sürerek, altyapı yatırımlarının planlı ve bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Bahane değil, çözüm bekleniyor”

Açıklamasında belediye yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Kişili, finansman ve kredi gerekçelerinin sıkça gündeme getirildiğini, ancak vatandaşların somut hizmet talep ettiğini kaydetti. Planlama ve yatırım takvimi konusunda şeffaf bir bilgilendirme yapılmadığını öne süren Kişili, altyapı sorunlarının artık ertelenemez bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Kentte artan tepkilere dikkat çeken Kişili, yerel yönetimin eleştiriler karşısında daha etkin bir çözüm süreci yürütmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi sitelerinde altyapı vurgusu

Kişili, kentteki organize ve küçük sanayi bölgelerinde de benzer sorunların yaşandığını iddia etti. Özellikle yağış sonrası su taşkınları, drenaj yetersizliği, zemin sorunları ve otopark eksikliği gibi başlıkların öne çıktığını belirtti.

Buca, Karabağlar, Bornova Işıkkent, Çiğli Ata Sanayi, Menemen ve Gaziemir başta olmak üzere birçok bölgede altyapı eksikliklerinin kronik hale geldiğini öne süren Kişili, belediyenin sanayi sitelerine ilişkin güncel bir altyapı envanteri ve yatırım planı olup olmadığının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Mevcut sorunların büyük ölçekli projelerden ziyade temel belediye hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kişili, kent genelinde kalıcı çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.