Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Hamamcılar Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu, gergin bir atmosferde başladı. Genel kurulun açılışında söz alan mevcut Başkan Nafi Karaca, salonda yeterli çoğunluğun sağlanamadığını öne sürerek seçimin ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Karaca ile Heppekcan kürsüde tartıştı

Karaca’nın, genel kurul için salonda bulunan hükümet komiserlerine yaptığı erteleme başvurusu salonda tartışmaya yol açtı. Bu sırada kürsüde söz alan İESOB Başkanvekili Necdet Heppekcan ile Karaca arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Öte yandan oy kullanacak üye çoğunluğunun sağlamasının ardından divan oluşturularak, genel kurul başladı.