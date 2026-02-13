Son Mühür / Erkan Doğan- İzmir’de altyapı sorunlarına yol açan sağanak yağmur, Kemalpaşa ilçesini de olumsuz etkiledi. Çınar Deresi’nin taşması sonucu Küçük Sanayi Sitesi’ni su bastı, çamurlu su sanayi sitesi ve İzmir Kemalpaşa yoluna kadar ulaştı. Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri deredeki taşkını önledi, çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dere yatağından koltuk ve lastik çıktı !

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Sanayinin başında olan derenin taşmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah 09.00’da bölgede çalışmaya başladı. Kısa süre sonra derede taşmaya neden olan tıkanma açıldı. Şu an Kemalpaşa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sanayi sitesi ve yola taşan çamurlar ve diğer materyallerin temizliğini gerçekleştiriyor” dedi. Sanayi sitesindeki dükkanların selden zarar görmediği de ifade edildi. Öte yandan dere yatağından içerisinde lastikler ve eski koltukların çıkarıldığı ifade edildi.

Muhtar isyan etti; Çınar Deresi 30 yıldır ıslah edilmiyor

Kemalpaşa Çınar Mahallesi Muhtarı Yusuf Yağmur Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Mahallemizin içinden Çınar Deresi geçiyor. Dere küçük geliyor, kaldıramadığı suyu dışarı atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iki yıldır söylüyorum. Bu konuya bir çözüm üretilmedi. Bu derenin ıslah edilmesi gerekiyor. Bu dere 30 yıldır yapılmadı. Kanalizasyonlar, tüm pis atıklar derenin içine akıyor. İleride ne olacağımız belli değil. Sabah birkaç evi ve marketimizi sel bastı. Buradan giden su Sanayi Sitesinin de sel basmasına neden oluyor”