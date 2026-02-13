Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Alsancak’ta aylardır devam eden çukur ve bozuk yol sorununu gündeme taşıyan esnafın çağrısı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni sert sözlerle eleştirdi.

“Bir vatandaşımızın gözünden İzmir” başlığıyla açıklama yapan Saygılı, özellikle her yağış sonrası yaşanan sel, su baskını ve altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Alsancak’taki çukur ve bozuk yollar gündemde

İzmir’in en işlek noktalarından biri olan Alsancak’ta uzun süredir devam eden yol bozuklukları ve çukurlar, esnafın tepkisine neden oldu.

Bölgedeki işletme sahiplerinin çağrısını değerlendiren Bilal Saygılı, sorunun yalnızca Alsancak’la sınırlı olmadığını, kent genelinde benzer manzaraların yaşandığını savundu.

Saygılı, özellikle yağışlı havalarda ortaya çıkan tabloya işaret ederek, altyapı ve yol bakım çalışmalarının yetersiz kaldığını öne sürdü.

“Her yağmurda aynı manzara”

Açıklamasında İzmir’de her yağmur sonrası yaşanan taşkın ve su baskınlarına değinen Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

“Her yağmurda aynı manzara. Taşkınlar, su basan alt geçitler, çukura dönen yollar, ne yazık ki canından olan günahsız İzmirliler… Ve ortada olmayan bir belediye.

‘Engelleniyoruz’ söylemi artık sokakta karşılık bulmuyor. Çünkü İzmirli yaşadığını biliyor, gerçeği görüyor. Ezcümle; İzmir’i önemsemiyorsunuz. İzmir’i öncelemiyorsunuz. İzmir’i yönetemiyorsunuz.”

“Algıyla hakikat arasındaki köprüyü geçemeyenler…”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sel ve taşkınlar karşısında yetersiz kaldığını savunan Saygılı, açıklamasında belediye yönetimine yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Algıyla hakikat arasındaki köprüyü geçemeyenler, algıların esiri olup İzmir’den hakikati gizlemeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar.

İzmir’in İZBB yüzünden içinde bulunduğu; ‘hizmetsizlik, yönetimsizlik, liyakatsizlik ve yetersizlik’ hakikatinin faturasını vatandaşlarımıza ya da sosyal medyaya kesmeye çalışıyorlar.

Beceriksizlik siyasetinizle mayaladığınız algı sıvanızla İzmir’in gerçeklerini kapatamazsınız! Her yağmurda aynı manzara.

Taşkınlar, su basan alt geçitler, çukura dönen yollar, ne yazık ki canından olan günahsız İzmirliler… Ve ortada olmayan bir belediye.”

“Suçu başkalarında değil kendi basiretsizliğinizde arayın”

Açıklamasında vatandaşlarla yaşanan polemiklere de değinen Saygılı, belediye yönetiminin eleştirilere kulak vermesi gerektiğini belirtti.

“Vatandaşla, sosyal medya kullanıcılarıyla, cesurca gerçeği söyleyen İzmirlilerle kavga etmeyi bırakın. Suçu; doğruları ifade eden insanlarda değil kendi basiretsizliğinizde arayın.

25 yıldır İzmir’i sadece oy kitlesi ve siyasi kale olarak gören CHP, bu şehrin insanına hezimet değil hizmet borçludur. Eza değil vefa borçludur. Hasar değil eser borçludur.”

Saygılı’nın açıklamaları, İzmir’de altyapı ve belediye hizmetleri üzerinden süren siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle yağışlı havalarda yaşanan su baskınları ve yol sorunları, kentteki en önemli yerel yönetim başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.