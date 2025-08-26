Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte il genelindeki yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Şehzadeler ilçesinin en yoğun kullanılan güzergâhlarından Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta, Şehzadeler Belediyesi ile yürütülen çalışma kapsamında yaklaşık 15 yıl önce döşenen kilit parke taşlar kaldırılıyor. Yerine konforlu ulaşım sağlayacak 750 ton sıcak asfalt serilecek.

Asfalt seriminin ardından kaldırımların bozulan kısımları da yenilenecek. Böylece hem sürüş güvenliği artırılacak hem de cadde ve sokaklar daha modern bir görünüme kavuşacak.

“Hem yol hem kaldırımlar yenilenecek”

Çalışmaları yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Konuk Caddesi’nin yenilenmesinin vatandaşlar ve esnaf için büyük önem taşıdığını belirterek, “İsteklerimizi her zaman dikkate alan ve Konuk Caddesi’nin asfaltlanması için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum. Bu hafta içinde hem asfaltlama hem de kaldırım onarım çalışmalarımız tamamlanacak. Böylece birçok Manisalının uğrak noktası olan bu yol artık sorun olmaktan çıkacak” dedi.

“Manisa için söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise il genelinde ihtiyaç duyulan her noktada hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, “Manisa’mız için verdiğimiz her sözü tek tek yerine getiriyoruz. İlçe belediye başkanlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Gülşah Başkanımızın bu yolun önemini iletmesi üzerine ekiplerimizi hemen yönlendirdik. Kısa sürede asfalt çalışmasını bitirip kaldırımları düzenleyeceğiz. Hava şartlarının elverdiği her an asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“İki günde tamamlanacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, çalışmanın detaylarını paylaşarak, “Konuk Caddesi, Belediye Caddesi ve 706 Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Toplam 750 ton asfalt kullanılacak. 15 kişilik ekibimizle çalışmayı 2 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.