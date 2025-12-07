İstanbul Kağıthane’de, Emniyet Evler Mahallesi’nde bulunan İETT peronlarında gündüz saatlerinde tehlikeli bir olay yaşandı.

Otomobiliyle peron bölümüne gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya art arda iki el ateş etti. O anlar yanında bulunan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay anını kameraya kaydedip kaçtılar

Görüntülere göre şüpheli, ateş açtıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüphelinin yanındaki arkadaşının da tüm süreci kayda aldığı belirlendi. İkilinin bölgeden hızla uzaklaşması çevrede bulunan vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Otobüs şoförü: “Gündüz vakti silah sıktı, gidiyor”

Peronda bulunan bir İETT şoförü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek tepki gösterdi. Şoförün, “Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor” sözleri görüntülere yansıdı.

Polis şüphelilerin peşinde

Kalabalık bir noktada meydana gelen silahlı provokasyonun ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı öğrenildi.