Son Mühür- ABD’nin yaptırımları sıkılaştırmasının ardından Avusturyalı iş insanı Bernd Bergmair, Lukoil’in Rusya dışındaki bazı operasyonlarını satın almak için ABD Hazine Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

Geçmişte MindGeek üzerinden Pornhub’ın sahibi olarak bilinen ve 2023’te hisselerini devreden Bergmair’in hangi Lukoil varlıklarıyla ilgilendiği açıklanmadı. Ancak yatırımcının Lukoil International GmbH’yi “herkesin sahip olmak isteyeceği değerli bir paket” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

13 Aralık’a kadar izin verildi

ABD’nin ekim sonunda Lukoil ve Rosneft’e yönelik yaptırımları sertleştirmesi, şirketi yurtdışı pozisyonlarını hızla küçültmeye yöneltti. Yeni düzenlemeye göre yabancı varlıklarla ilgili işlemler sadece 13 Aralık’a kadar yapılabilecek.

Lukoil’in Türkiye’de 600’ü aşkın akaryakıt istasyonu bulunduğu biliniyor ve bu varlıkların geleceği yatırımcılar arasında yakından takip ediliyor.

Yatırımcı ilgisi artıyor ancak süreç karmaşık

Reuters’ın haberine göre Lukoil’in yurtdışı varlıklarına ilgi yoğun.

ExxonMobil’in Irak’taki Batı Kurna-2 sahasıyla ilgilendiği,

Carlyle gibi büyük fonların süreci yakından izlediği belirtiliyor.

Ancak Rus şirketinin varlıkları tek paket halinde satmak istemesi, süreci karmaşıklaştıran temel unsurlardan biri olarak görülüyor.

Bu süreçte yalnızca Batılı yatırımcılar değil; Kazakistan’dan Kazmunaigaz, Bulgaristan ve Romanya’daki enerji grupları ile Moldova hükümetinin de farklı satın alma seçeneklerini değerlendirdiği aktarılıyor.

Bazı yaptırımlar geçici olarak gevşetildi

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Lukoil’in Rusya dışındaki belirli operasyonlarına yönelik bazı kısıtlamaları geçici olarak hafifletti.

Yeni lisansa göre, Lukoil’in yabancı ülkelerdeki akaryakıt istasyonlarında:

ürün ve hizmet satışı,

işletme,

bakım,

kapatma işlemleri

29 Nisan 2026’ya kadar serbest bırakıldı.

Satış süreci küresel enerji dengelerini etkileyebilir

Lukoil’in uluslararası operasyonlarının elden çıkarılması, yalnızca şirketin geleceği açısından değil, enerji piyasaları ve yaptırım politikasının etkileri bakımından da yakından izleniyor. Yatırımcı ilgisinin yüksek olması nedeniyle önümüzdeki haftalarda kritik gelişmeler bekleniyor.