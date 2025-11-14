Hırvatistan’ın Rejika Havalimanı’ndan Zagreb’e planlı bakım uçuşu gerçekleştiren Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatını kaybettikten kısa süre sonra düşmüştü. Kazada 39 yaşındaki Pilot Hasan Bahar şehit olmuştu.

Uçağın, Orman Genel Müdürlüğü’nün planlı bakım programı kapsamında Hırvatistan’da bulunduğu öğrenilmişti.

Acı haber Avcılar’daki aileye kaymakam tarafından verildi

Şehit pilotun Avcılar Merkez Mahallesi Fırın Sokak’taki evine giden Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Bahar ailesine şehadet haberini bizzat iletti. Anne, baba ve kardeşin büyük üzüntü yaşadığı evde duygusal anlar yaşandı.

Kaymakam Burhan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek.

Cenazemizin ülkemize nakli ve ardından defnedilmesiyle ilgili tüm süreçler yürütülecek. Hepimizin başı sağ olsun.”

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrakları asılırken, Avcılar Belediye Başkanvekili Yüksel Can da taziye ziyaretinde bulundu.

Cenazenin Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor

Şehit Pilot Hasan Bahar’ın naaşının Türkiye’ye nakli için Dışişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Hırvat makamlarının koordineli çalışma yürüttüğü belirtildi. Cenaze programının gün içinde netleşmesi bekleniyor.