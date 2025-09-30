İzmir’in Balçova ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer Amilağ, 8 Eylül sabahı Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Şanlıurfa doğumlu olan ve yaklaşık 22 gündür hastanede tedavi gören Amilağ, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve şehit oldu. Acı haberi ailesiyle birlikte tüm Türkiye üzüntüyle karşıladı.

Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ömer Amilağ, Şanlıurfa doğumlu ve İzmir’de Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’nde polis memuru olarak görev yapıyordu. Yaşı ve kişisel bilgileri, polis teşkilatında sakin ve çalışkan kimliğiyle öne çıkıyor. Geçimini uzun yıllardır emniyet teşkilatında sürdürüyordu ve çevresinde sevilen bir isimdi.

Neden Şehit Oldu? Olayın Detayları

8 Eylül 2025 sabahı, Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki Eren Bigül adlı saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı; olayda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın olay yerinde şehit olurken, Ömer Amilağ başta olmak üzere iki polis ve bir sivil vatandaş ağır yaralandı. Amilağ, olaydan hemen sonra hastaneye kaldırıldı ve 22 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Yoğun bakım sürecinin ardından ne yazık ki kurtarılamayarak şehitlik mertebesine ulaştı.

Saldırı Sonrası Gözaltı ve Soruşturma

Saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül, olay sonrası bölgede gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Babasının da aralarında olduğu 17 kişi tutuklandı, çok sayıda zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. İzmir saldırısında şehit olanların sayısı Amilağ’ın vefatıyla birlikte üçe yükseldi. Saldırının ardından geniş çaplı soruşturma ve operasyonlar başlatıldı, yetkililer ve polis teşkilatı yaşanan trajedi karşısında süreci yakından takip etmeye devam ediyor.

Ömer Amilağ’ın şehitliği, emniyet camiasında ve kamuoyunda derin acı ve öfke yarattı. Ailesi ve meslektaşları, onu sakin kimliği ve görevine bağlılığıyla anıyor. Şehit polis törenle son yolculuğuna uğurlanacak.