Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in baldızı Nezaket Orhan, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Orhan, bir süredir Düzce’de bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı. Yakın çevresinin verdiği bilgiye göre, hastanede süren tedaviye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Aile ve sevenleri, vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Sağlık Sorunları ve Yoğun Bakım Süreci

Nezaket Orhan’ın uzun zamandır çeşitli sağlık problemleriyle mücadele ettiği ve bu nedenle Düzce’de hastanede yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan kurtarılamadı. Özellikle son günlerde durumu ağırlaşan Orhan’ın vefatı, Gökçek ailesine ve yakınlarına büyük bir acı yaşattı.

Cenaze Töreni ve Son Yolculuk

Merhume Nezaket Orhan’ın cenaze töreni bugün memleketi Akçakoca’da düzenlenecek. Öğle namazından sonra Çuhallı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Orhan’ın naaşı ilçedeki mezarlıkta toprağa verilecek. Melih Gökçek ve ailesi cenazeye katılacak, törene çok sayıda dost ve akrabanın iştirak etmesi bekleniyor. Bugün Akçakoca’da aile ve sevenleri Nezaket Orhan’ı son yolculuğuna uğurlayacak.

