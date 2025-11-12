Azerbaycan’dan Türkiye’ye intikal halindeyken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın (54) şehadet haberi, memleketi Karabük’e ulaştı. Şirinevler Mahallesi’ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, şehidin babası Mehmet Özcan (78) ve ailesi acı haber karşısında metanetli duruşlarıyla taziyeleri kabul ediyor.

"Önce vatan sağ olsun, benim oğlum dört dörtlük bir insandı"

Derin bir üzüntü yaşamasına rağmen vakarlı duruşundan ödün vermeyen baba Mehmet Özcan, şehit olmanın kendisi için en büyük teselli ve gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Özcan, duygularını dile getirirken, "Önce vatan sağ olsun. O [şehitlik] benim için çok büyük bir mertebedir. Mekânı cennet olsun. Benim oğlum gerçekten dört dörtlük bir insandı," ifadelerini kullandı. Babalık gururunun, acısının önüne geçtiğini belirten Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası mertebesine erişmek olduğunu yineledi.

Acı haber İzmir'den gelmiş

Şehadet haberini İzmir’de askerlik görevini sürdüren diğer oğlundan aldığını belirten baba Özcan, dört çocuğunun olduğunu, birinin emekli imam hatip hocası olduğunu, diğer iki oğlunun da askerlikten emekli olduğunu anlattı.

Şehit Özcan için resmi tören planı netleşti

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için düzenlenecek askeri törenin detayları da belli oldu. Şehidin naaşının öncelikle Ankara’ya getirileceği ve burada bir devlet töreni düzenleneceği açıklandı. Törenin ardından şehidin cenazesinin memleketi Karabük’e nakledileceği ve büyük ihtimalle Çamlık Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Beşbinevler Şehitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Aile, bu zor zamanlarında tüm yakınlarının ve devletin desteğini hissettiklerini ifade etti.