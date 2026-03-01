İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Çamdibi Rafet Paşa Mahallesi’nde düzenlenen 16. Geleneksel İftar Yemeği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa yoğun katılım oldu.

İftar organizasyonuna Bornova eski Belediye Başkanı Mustafa İduğ, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ramazan’da bir arada olmak çok kıymetli”

İftar programında konuşan Başkan Tugay, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekerek, “Böyle güzel bir ayda bir araya gelmek hepimiz için çok değerli. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle kültürünün ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Tugay, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmadaki rolüne dikkat çekti.

Derneğin sosyal sorumluluk projelerine övgü

Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin afet dönemlerinde ve ihtiyaç anlarında aktif rol üstlendiğini belirten Tugay, derneğin yalnızca kendi mahallesine değil, ulaşabildiği her noktaya destek verdiğini söyledi.

Toplumsal yardımlaşmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tugay, dayanışma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Atatürk vurgusu!

Programda şehit Batuhan Şimşek ve şehit Hüseyin Cankaya’nın aileleri de yer aldı. Tugay, konuşmasında şehitlerin hatırasının daima yaşayacağını belirterek, Türkiye’nin bugünlere büyük fedakârlıklarla ulaştığını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Tugay, “Bu ülkenin kuruluşunda ve gelişiminde emeği olan herkese minnet borçluyuz. Bize bırakılan manevi mirasa sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

“Bayramlığı olmayan çocuk kalmasın” çağrısına destek

Dernek Başkanı Yakup Demirel’in “Bayramlığı olmayan çocuk kalmasın” çağrısına da destek veren Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kampanyanın yanında olacaklarını açıkladı.

Başkan Tugay, bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak için belediye olarak çalışmalar yürüttüklerini ve aynı bölgede bir iftar organizasyonu daha düzenleyeceklerini duyurdu.

İzmir’de dayanışma mesajı

Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.