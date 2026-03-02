Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, Balıkesir’de eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın ismi, baba evinin bulunduğu mahallede ölümsüzleşiyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız başkanlığında toplanan mecliste, tüm partilerin ortak önergesiyle EVKA 2 Mahallesi’ndeki bir parka şehidimizin adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Tüm üyelerin ortak önerisi

Çiğli Belediyesi’nde tüm meclis üyelerin ortak önergesiyle EVKA 2 Mahallesi’nde bulunan parka “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ adının verilmesi meclis gündeme geldi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Şehit olma mertebesini geçmekle beraber olayla ilgili edindiğimiz bir bilgiyi de aktarmak istiyorum. Sabaha karşı eğitim uçuşu yaparken f16’nın düşmemesi için son ana kadar mücadele etmiş, koltuk fırlatma tuşuna basmamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Böyle vatanperverler olduğu sürece bizim sırtımız yere gelmez. Böyle bir önergeyi oy birliği ile getirdiğiniz için tüm meclisimize teşekkür ediyorum” dedi.