İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde piyasa değeri dudak uçuklatan dev bir sevkiyatı gün yüzüne çıkardı. Şehre yüklü miktarda gümrük kaçağı tütün mamulü sokulacağı yönündeki istihbaratı değerlendiren jandarma birimleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hedefteki tırın il sınırlarına girdiği anı saniye saniye izleyen ekipler, stratejik bir noktada aracı durdurarak yasa dışı ticaretin rotasını kesti.

Selçuk hattında nefes kesen takip ve baskın

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tam koordinasyon içerisinde hareket etti. Durdurulan tırın dorse kısmında yapılan detaylı aramalarda, yasal kılıf uydurulmaya çalışılmış çok sayıda karton koli tespit edildi. Jandarma ekiplerinin kolileri açmasıyla birlikte, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük kaçak sigara sevkiyatlarından biri tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıldı.

Yarım milyon paket sigara ele geçirildi

Yapılan sayımlarda, piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon Türk Lirası olduğu belirlenen tam 500 bin paket bandrolsüz kaçak sigaraya el konuldu. Karton kolilerin içerisine gizlenmiş halde bulunan bu devasa miktar, kaçakçılıkla mücadelenin ekonomik boyutunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmeden jandarma korumasına alınması, kamu maliyesine verilecek büyük bir zararın da önüne geçilmesini sağladı.

Adli süreç: 3 kişi demir parmaklıklar arkasında

Operasyon anında araçta bulunan ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs, jandarma tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve devletin vergi gelirlerini korumak adına kaçakçılık şebekelerine yönelik operasyonların kararlılıkla artarak devam edeceğini bildirdi.