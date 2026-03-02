İzmir’in Konak ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Boğaziçi Caddesi üzerindeki 2208 Sokak'ta yaşanan olayda, rampa yukarı tırmanmaya çalışan dev bir vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çekişten düşerek kontrolden çıktı. Sürücü O.Ç. idaresindeki 35 CHY 186 plakalı iş makinesi, eğimli yolda tutunamayarak hızla geri kaymaya başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca kontrolsüzce savrulan tonlarca ağırlıktaki araç, önüne çıkan her şeyi altına alarak adeta bir yıkım makinesine dönüştü.

Metrelerce geri kayarak araçları biçti

Geriye doğru hızla ilerleyen vinç, o sırada yolda seyir halinde olan Egemen Doğan yönetimindeki 10 AKJ 440 plakalı otomobili ve yol kenarında park halinde bulunan Hasan Gökçe’ye ait 35 KT 084 plakalı aracı sürüklemeye başladı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilleri ezen ve ağır hasar veren vinç, durdurulamayarak yol kenarındaki bir aydınlatma direğine ve ardından bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Olayın yaşandığı sırada sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Aydınlatma direği facianın önüne geçti"

Kazada dükkanının önündeki aracı kullanılamaz hale gelen esnaf Hasan Gökçe, yaşadığı dehşeti anlattı. Oto aksesuar işiyle uğraşan Gökçe, kaza sırasında içeride 6 kişiyle birlikte çalıştıklarını belirterek, yukarıdan hızla gelen vincin çıkardığı gürültüyle dışarı fırladıklarını söyledi. Vincin önce başka bir araca, ardından kendi aracına çarptığını ifade eden Gökçe, aydınlatma direğinin vincin hızını kesmemesi durumunda dev iş makinesinin dükkanın içine girebileceğini ve çok daha ağır bir bilançonun oluşabileceğini vurguladı. Talihsiz esnaf, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek teselli bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ekipler inceleme başlattı: Bölgede maddi hasar büyük

Kazanın hemen ardından olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Vincin çarptığı aydınlatma direğinde ve iş yerinin duvarında ciddi yapısal hasar oluşurken, ezilen iki otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Vincin geri kayma nedenine ilişkin teknik incelemeler ise sürüyor.