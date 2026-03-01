Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz haftalarda çeşitli tartışmalarla gündeme gelen İzmir Kahveciler Odası’ndaki tekrarlanan seçimler sonuçlandı. Üyeler, oylarını mavi listenin temsilcisi Jale Büyükdemir’den yana kullandı.

Mavi listeden, beyaz listeye ezici fark

Seçim süreci boyunca mevcut başkan İsmail Hakkı Kırdı ile Jale Büyükdemir arasında yaşanan yoğun rekabet ve tartışmalar dikkat çekti. Üyeler, değişim yönündeki tercihlerini net biçimde ortaya koyarken, salonda açıklanan seçim sonuçlarına göre Büyükdemir’in mavi listesi 446 oy, Kırdı’nın beyaz listesi ise 339 oy aldı.

Jale Büyükdemir: Esnaf kazandı

İzmir Kahveciler Odası'nın olaylı genel kurulunun ardından, kısa bir konuşma gerçekleştiren yeni başkan Jale Büyükdemir, seçimin sonucunda esnafın kazandığına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelip oy kullanan herkese çok teşekkür ederim, bu işin sonucunda esnaf kazandı. Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Burası artık esnafın odası olacak, Yalçın Ata'nın rüzgarı diyorum bu işe, Yalçın Ata'nın duruşu adaleten taraftır. Bu kurum makamların yeri olmaktan Jale Büyükdemir ile kurtulacak."

Jale Büyükdemir'in mavi listesinde şu isimler yer aldı: