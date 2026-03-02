Son Mühür- İzmir iş dünyasındaki başarısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine uzanan Alaattin Yüksel, İZSİAD'ın direksiyonuna geçmesinin ardından kendini iş dünyasının yakından takip ettiği tartışmanın içinde buldu.



İZTO seçimleri öncesi...



Yaklaşan İZTO seçimleri öncesi kulis faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli'nin de tepkisini topladığı öne sürülen Alaattin Yüksel, kendi ismi üzerinden yürütülen tartışmalardan rahatsızlığını gizlemedi.



Barış ortamını bozmak istemem...



''2009'dada İZTO'da başkan adayı oldum. O zaman da iş dünyasına barış mesajları verdim. Şimdi de aynı düşüncedeyim. Birlikte üretmek, birlikte çalışmak istiyoruz.'' diyen Alaattin Yüksel,

''Kimseyle kavga etmek gibi niyetimiz yok. İzmir'de barış ortamını bozmak gibi niyetimiz olamaz. İş dünyasında, odaları ve dernekleriyle, İzmir'in sorunlarını çözmede ortak akılla hareket etmek istiyoruz. 2018'de Mahmut (Özgener) Başkan bunu başardı. Seçimi kazandı, İZTO, EBSO ve İTOB olarak üç oda başkanı da barış içinde hizmet verdi.

Birileri negatif haberleri ortalığa yayıyor, birileri de bu negatif haberleri alıyor. Güdümlü haberlerle işimiz olmaz.'' mesajı verdi.



Neler oldu?



Alaattin Yüksel, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (İZSİAD) 3 Şubat'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilmişti.

Yüksel'in İZTO seçimlerine yönelik çalışma içinde olduğu iddialarının ardından İZTO, EBSO ve İTB başkanlarının Yüksel'i protesto etmek için Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) organizasyonuyla gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu’nun toplantısına katılmama kararı aldığı öne sürülmüştü.

