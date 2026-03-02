Son Mühür- Brands & Joy Deneyim ve Etkinlik Ajansı tarafından, Marga Wellness için kurgulanan sağlıklı yaşam odaklı farkındalık buluşmasında diyabet konusu çok disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı. İzmir’de düzenlenen etkinlik, yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya getirdi.

İZQ İnovasyon Merkezi’nde yoğun katılım

Etkinlik, İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti. Sağlıklı yaşam ve bütüncül tıp yaklaşımına ilgi duyan katılımcılar, diyabet konusunda hem bilimsel hem de deneyim odaklı içeriklerle buluştu.

Panelde diyabet; yalnızca kan şekeri düzeyleri üzerinden değil, metabolizma, kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi sağlığı başlıkları altında kapsamlı şekilde değerlendirildi. Uzmanlar, hastalığın çok yönlü etkilerine dikkat çekerek erken tanı ve düzenli takibin önemini vurguladı.

Alanında uzman isimler aynı panelde buluştu

Marga Wellness Kurucusu, Bütüncül Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı’nın yanı sıra; Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dayimi Kaya, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Aykut Sifil, NBT İlaç’tan Dr. Mustafa Kalkan, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nilüfer Çelik, Nöroloji Uzmanı Dr. Gökhan Gürel, Doç. Dr. Turan Poyraz ve Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Tokdemir panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Uzmanlar, diyabetin yalnızca bir endokrin hastalık olmadığına; kalp-damar sistemi, böbrek fonksiyonları, görme sağlığı ve sinir sistemi üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Şahika Ercümen’den sağlıklı yaşam ve beden farkındalığı mesajı

Panelin konuk konuşmacıları arasında milli dalgıç ve beslenme uzmanı Şahika Ercümen de yer aldı. Ercümen, sporculuk kariyerinden örnekler paylaşarak sağlıklı yaşamın disiplinli bir hayat, doğru beslenme ve beden farkındalığıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Katılımcılarla deneyimlerini paylaşan Ercümen, sürdürülebilir alışkanlıkların hem fiziksel hem de zihinsel performans üzerinde belirleyici rol oynadığını dile getirdi.

“Diyabeti sadece klinik bir başlık olarak ele almıyoruz”

Etkinlikte konuşan Dr. Murat Balanlı, diyabet konusuna bütüncül bir perspektiften yaklaştıklarını belirtti. Balanlı, biyolojik süreçleri bütüncül iyileşme kavramlarıyla bir araya getirerek insanların yaşamına rehberlik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu buluşmada diyabetin yalnızca klinik bir başlık olarak değil; metabolizma, beslenme ve bireyin bedeniyle kurduğu ilişki üzerinden ele alındığını ifade eden Balanlı, katılımcılara çok yönlü bir farkındalık kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.