Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediyesi mülkiyetinde olan ve KARBEL AŞ bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Üçyol'da bulunan kapatılan benzin istasyonunda vatandaşların ve partililerin yoğun katılımıyla konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Helil Kınay: Bu istasyon ile gurur duyuyoruz

Konuşmasına kapatılan istasyon ile gurur duyduğunu belirterek başlayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, söz konusu alanın 30 yıldır akaryakıt istasyonu olarak işletildiğinin altını çizerek, “Şu an burada bulunduğumuz akaryakıt istasyonu 30 yıldır işletilen, 30 yıl boyunca ihale usulü ile özel bir şirket tarafından işletilen sözleşmenin bitmesiyle birlikte sürenin uzatılmayacağının bildirildiği ve mevcut işletmenin icra işlemiyle tahliye edildiği tam bir yıl boyunca İzBB, EPDK ilgili tüm işletmelerin izin ve ruhsat işlerinin yürütüldüğü, Türkiye’nin sayılı kadın istasyonların birindeyiz. Bugün ilk elden bilgi vermek için çağrıda bulunduk. Bu istasyon istihdam destek sağlayan, güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, belediyemize gelir sağlayan, özel şirketlere kiralamak yerine kamulaştırdığımız, enflasyonun her bir kuruşun hesabını didik didik hesaplamışken, enerjimizi ürettiğimiz aynı zamanda esnafa indirim sağlayıp, destek vermeye çalıştığımız bu istasyon ile gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

"Burası 30 yıldır akaryakıt istasyonu olarak kullanılmıyor mu?"

Öte yandan, konuyla ilgili olumsuz algı yaratmaya çalışan bir takım kişiler olduğunu aktaran Başkan Kınay, söz konusu istasyonun belediyenin gururu olduğunu belirterek, “Ancak tabii ki bizler kamunun kaynağını ve hakkını en doğru şekilde yürütürken, Konak ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir istasyon tarafından, bize ait iş yeri açılmasını itiraz maksatlı bir dava açılmıştır. Biz bu çalışmaları akaryakıt istasyonlarının tabi olduğu tüm gerekli süreçleri yürütmüştür. Bu sürece ilişkin üst mahkemeye itirazlarımız yapılmıştır.

Ancak ilgili mahkeme tarafından ruhsat iptali ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz ve istasyonumuz kapanmış durumdadır. Belediyemizin gururu olan Karabağlar halkının sahibi olduğu istasyonumuz ile ilgili yalan yanlış ifadelere kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Biz haklılığımızın üst mahkeme tarafından haklı bulunacağına inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz alan 30 yıldır akaryakıt istasyonu olarak işletilmektedir. Dolayısıyla bazı kişi ve kişiler tarafından iddia edildiği gibi burası bir park alanı olmamıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıldır titizlikle süren bir denetim çalışmasıyla biz işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişilerle şunu sormak istiyorum; burası 30 yıldır akaryakıt istasyonu olarak kullanılmıyor mu? Bu alanın çocuk parkı olduğunu iddia edenler, buranın akaryakıt istasyonu olduğunu görmüyorlar mı? 30 yıldır kiralandığı gibi biz de kiralasak bu dava açılacak mıydı? Bunu iddia edenler bütün kurum kuruluşları şaibe altında bıraktıklarının farkındalar mı? Özel bir şirketin yararı halkın yararından, daha mı üstündür? Belediyeye ait olan bu istasyonun kapatılmasıyla birlikte burada yaşanan kaybın bedeli nedir?” dedi.

"Biz Karabağlar halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz"

Son olarak, Karabağlar halkının hakkını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Helil Kınay, kapatma kararına itiraz ettiklerini kaydederek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren verdiğimiz tüm sözleri tutuyoruz, halkın hakkını savunmaya devam ediyoruz. Tavrımızı özel şirketlerden yana değil, halktan yana kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi tüm yasal mevzuatlar doğrultusunda verdiği ruhsatın doğru olduğunu aktarmak için üst mahkemeye başvuruda bulunmuştur.

Üst mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyoruz. Bugün bu açıklamayı yalan yanlış açıklamalarla kamuoyunu etkilemeye çalışanlara doğru cevapları vermek adına yaptık. Haksızlık nereden gelirse gelsin, onun karşısında durmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle istasyonunun kapatılmıştır. Bu süreç içerisinde emekçilerin uğradığı zararın tanzimi için tüm idari ve hukuki süreçleri sürdüreceğiz. Bu alan Karabağlar halkına aittir. Biz Karabağlar halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz.”