Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova Belediyesi’nin mart ayı ilk meclis oturumundan çöp konteyner tartışması yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Veysel Karani Batı, Bornova’da kasap ve fırınların bulunduğu alandaki konteynırların kaldırılmasını talep etti. Başkan Eşki de “Bu konu kimsenin memnun edilemeyeceği bir alan” dedi.

Başkan Eşki, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün uygun gördüğü yer neresi ise orada kalıyor"

Bornova Belediyesi mart ayı olağan toplantısı jet hızıyla gerçekleşti. Yirmi dakika içerisinde tamamlanan mecliste söz alan AK Partili Meclis Üyesi Veysel Karani, “Bornova 555 Sokak 154/A adresinde yer alan fırın ve kasabın önünde çöp konteyneri yer alıyor. Bu durum halk sağlığı açısından uygun değil. Konteynırın beş metre aşağıdaki evin önüne konmasını talep ediyorum” dedi. Karani’ye yanıt veren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün uygun gördüğü yer neresi ise çöp konteyneri orada kalıyor. Bu konu kimsenin memnun edilemeyeceği bir alan” dedi.

Bornova Belediyesi'nin Kent Fırını Projesi'ne esnaftan sert tepki

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı'nın sert tepki gösterdiği Bornova Belediyesi'nin Kent Fırın Projesi de meclis gündemine geldi. Mecliste proje önergesinin 'komisyonlarda bırakılması' kararlaştırıldı. Başkan Sırtı yaptığı bir açıklamada, "Bu proje konusunu belediye ve CHP yöneticileri ile görüşeceğim Belediye meclisinin sağduyusuna da güveniyoruz. Herhangi bir tatsızlığa mahal vermeden, halka hizmet noktasında işbirliğine hazırız. Ancak fırıncı esnafının ekmeği ile kimseyi oynatmayız. Bunu herkes böyle bilsin" diye konuşmuştu.