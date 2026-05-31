Ankara-Niğde otoyolunda asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak üzere görevi başında bulunduğu sırada, kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün şehadet haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Genç astsubay için bugün memleketi Kırıkkale’de gözyaşları ve dualar eşliğinde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Çelik Şehit babasının acısını paylaştı

Kırıkkale'de kılınan cenaze namazı ve düzenlenen askeri törene devlet erkanı, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende saf tutan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, şehidin ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Bakan Yardımcısı Çelik, törenin ardından şanlı Türk bayrağını öperek şehidin babası Abdullah Ergün'e teslim etti. Yaşanan duygusal anlara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara–Niğde otoyolunda görevi başında bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün kardeşimizi, babaocağı Kırıkkale’de dualarla ebediyete uğurladık. Cenaze merasiminde şanlı Türk bayrağımızı şehidimizin babası Abdullah abimize takdim ederek acılarını paylaştık, sabır ve başsağlığı dileklerimizi ilettik. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Jandarma Teşkilatımıza sabır diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, mekânı cennet olsun."

Törenin ardından Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün naaşı, Kırıkkale Şehitliği'nde dualar, salavatlar ve tekbirler eşliğinde toprağa verildi.