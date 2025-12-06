Kırıkkale’nin Yaylacık Mahallesi’nde bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Boşanma aşamasındaki E.E. (37) ile kayınpederi Y.A. arasında başlayan gerilim kısa sürede büyüdü.

KAYINPEDER SİLAHINA SARILDI

Tartışma sırasında yanında taşıdığı tabancayla ateş eden kayınpeder Y.A., gelini E.E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer’i vurdu. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GELİN AĞIR YARALI, HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kafasından vurulan E.E.’nin Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Y.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.