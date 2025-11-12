Azerbaycan'dan Türkiye'ye intikal etmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınır bölgesinde düşmesi sonucu meydana gelen elim kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın acı haberi, memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki ailesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Kuran'ın şehadeti, Milas’ın Ekinambarı Mahallesi'ni derin bir yasa boğdu.

Şehadet haberi baba ocağına ulaştı

Azerbaycan'dan kalkış yapan Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşüş yaşadı. Uçakta görevli personel arasında yer alan Astsubay Emrah Kuran'ın şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Milas'taki babaevine iletildi. Haberi alan baba Osman Kuran, büyük bir üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yaşadığı ev, bu elim olayın ardından hemen Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin görev yeri ve aile durumu

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yaptığı öğrenildi. Acı haberle sarsılan Kuran'ın, evli olduğu ve geride iki çocuk bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Genç yaşta gelen bu beklenmedik kayıp, ailesi ve yakın çevresinde tarifsiz bir acıya yol açtı. Şehidimizin naaşının, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Milas’ta askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.