Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mandalina hasadı başladı. Hasat döneminin açılmasıyla birlikte bölgedeki bahçelerde hareketlilik arttı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, beraberindeki teknik ekiplerle birlikte Kuşadası ve Güzelçamlı’da yer alan mandalina üretim alanlarını ziyaret etti.

İhracata giden ürünlerde kalite kontrolü yapıldı

Temiz ve ekipler, özellikle Almanya’ya ihracatı yapılan mandalina bahçelerinde detaylı incelemelerde bulundu. Bahçelerdeki ürün gelişimi, hasat yöntemleri ve kalite standartlarına uygunluk değerlendirildi. Hasada katılan Temiz, üreticilerle birlikte mandalina toplayarak bereketli sezon dileklerini iletti.

“Üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki üreticilere destek vurgusu yapıldı: “Aydın tarımı için sahada, üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hasat döneminde hem teknik destek sağlıyor hem de üretim süreçlerini yerinde takip ediyoruz.”