Dev sağlık yatırımları bünyesinde, taşeron şirketler üzerinden yürütülecek yeni bir çalışma fırsatı duyuruldu. Merkezi sınavlardan geçerli puan alma zorunluluğunun esnetildiği bu projede, kamusal alanlarda görev almayı hedefleyen vatandaşlar için diploma engelinin asgari seviyeye çekilmesi dikkat çekiyor.

KPSS PUANI İSTENMEYEN KADROLAR VE MESLEKLER NELER?

Açılan ilanlarda en büyük kontenjan payı temizlik çalışanları ile güvenlik ekiplerine ayrılmış durumda. Bunun yanı sıra tesislerin idari ve destek operasyonlarını yürütebilmek amacıyla; eşya taşıma görevlilerine, teknik bakım onarım elemanlarına, bilgisayar başında görev alacak veri giriş personellerine ve hastaları yönlendirecek karşılama birimi yetkililerine de ihtiyaç duyuluyor.

PERSONEL ALIMI YAPAN İLLER HANGİLERİ?

Yayınlanan listeler incelendiğinde, büyükşehir statüsündeki kalabalık nüfuslu bölgelerin öne çıktığı görülüyor. Şu an itibarıyla başkent Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Bursa, Kayseri ve İzmir sınırları içerisindeki sağlık yerleşkeleri personel arayışını sürdürüyor.

E-DEVLET VE İŞKUR ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU EKRANI

Sürece dahil olmak isteyen bireylerin en az ilköğretim diplomasına sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, kişilerin seçtikleri pozisyonun doğası gereği istenilen özel mesleki beceri veya belgelere de (örneğin güvenlik sertifikası gibi) sahip olması şart koşuluyor. Özel sektör hizmet alımı kategorisinde değerlendirilen bu kayıtlara ulaşmak isteyen adaylar, e-Devlet şifreleriyle sisteme girebilecekleri gibi doğrudan Türkiye İş Kurumu'nun resmi dijital paneli "esube.iskur.gov.tr" adresini kullanarak da işlemlerini çevrimiçi yolla gerçekleştirebilirler.