Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Toplantıda sermaye piyasalarındaki son durum, yürütülen çalışmalar ve alınması planlanan tedbirlerin değerlendirildiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı, katılımcıların görev alanlarıyla ilgili yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasını ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini temel öncelikler olarak vurguladığı belirtildi.

DDK inceleme başlattı

Açıklamada, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) da sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığı ifade edildi.

Tasarruf Finansman Şirketleri süreci değerlendirildi

Toplantıda, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankasının Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildiği aktarıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ise tasfiye kapsamındaki fonlarda, mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılığın ortaya konulduğu bildirildi.