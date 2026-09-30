Önceki seansta sert bir yükseliş yaşayan sarı metalin yeni güne nasıl başladığı büyük bir heyecanla araştırılıyor. Yatırımcılar arama motorlarında altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, 30 Eylül gram altın ne kadar oldu ve çeyrek altın fiyatı ne durumda gibi sorguları sıklıkla yapıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Dünya genelinde petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji kaynaklı enflasyon korkularını bir nebze yatıştırdı. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinin yüksek seviyelerde tutunması, altın gibi değerli metaller üzerinde ağır bir baskı yaratmaya devam ediyor. Önceki gün yüzde 1,6 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindiren altın, 30 Eylül Çarşamba sabahına daha sakin bir başlangıç yaptı. İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından izlenirken, küresel piyasaların gözü ons altın tarafındaki hareketliliğe çevrildi. Altın fiyatları ne olur, uzmanların altın yorumları ne yönde ve altın düşer mi çıkar mı soruları bugün ekonomi çevrelerinin en çok tartıştığı konuların başında geliyor.

30 EYLÜL GRAM, ÇEYREK VE TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada işlemlerin başlamasıyla birlikte güncel altın fiyatları da netleşti. 30 Eylül sabahı itibarıyla gram altın 6.577 TL seviyesinden güne merhaba dedi. Yatırımcıların ve hediye alacakların geleneksel tercihi çeyrek altın ise 10.794 TL'den el değiştiriyor. Ekranlarda yarım altın fiyatı 21.582 TL, tam altın fiyatı ise 42.832 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Cumhuriyet altını 43.038 TL, ata altın ise 44.400 TL satış fiyatıyla güne başladı. Küresel piyasalara yön veren ons altın ise 4.174 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Piyasalarda kısa vadeli fiyatlamalar tüm hızıyla devam ederken, uluslararası dev bankalar altının geleceği için tahminlerini peş peşe sıraladı. 2026 yılının son çeyreği için ING 4.150 dolar, Morgan Stanley 4.450 dolar ve Standard Chartered 4.650 dolar öngörüsünü paylaştı. Bu kurumların yılın son çeyreği için ortalama ons altın beklentisi 4.416 dolar oldu. Yıl sonu kapanış tahminlerinde ise çıta çok daha yukarılara çıktı. OCBC 4.360 dolar beklerken, Goldman Sachs 4.650 dolar, Amundi ve Natixis ise tam 5.000 dolar rakamını telaffuz etti. 2026 yıl sonu ortalama altın beklentisi ise 4.752 dolar olarak kayıtlara geçti.

UZMANLARIN VE BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Altın piyasasına yön veren dev kurumlar stratejilerini ve raporlarını güncellemeye devam ediyor. Goldman Sachs, 2026 yılı sonu için adil değer hedefini 4.900 dolardan 4.650 dolara çekti. Ancak dev banka 2027 yılı için 5.400 dolarlık zirve beklentisini değiştirmedi. Natixis tahminini 5.000 dolara çıkarırken, Citi önümüzdeki üç ay içinde 4.800 dolar, altı ile on iki aylık periyotta ise 5.000 dolar seviyesini işaret etti. Deutsche Bank da bir yıllık periyotta 5.000 dolar hedefini korudu. Morgan Stanley uzmanları ise 2027 yılında altının 5.000 dolar barajını aşmasının oldukça güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

ALTINI DESTEKLEYEN VE BASKILAYAN FAKTÖRLER NELER?

Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, yatırımcının güvenli liman olan altına ilgisinin eksilmeden sürdüğünü kanıtlıyor. Ağustos ayında küresel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) 18 milyar dolarlık devasa bir net giriş yaşandı. Bu akışla birlikte toplam varlıklar 121 ton artış gösterdi ve 4.189 ton ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımları ve güçlü dolar senaryolarını altın için kısa vadeli riskler olarak görüyor. Buna karşılık; merkez bankalarının yüklü alımları, aralıksız süren ETF girişleri, jeopolitik gerilimler ve mali sürdürülebilirlik endişeleri altını orta ve uzun vadede güçlü tutan temel dinamikler olarak öne çıkıyor.