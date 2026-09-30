Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 değer kaybıyla önceki kapanışa göre 302,18 puan azalışla 12.290,58 puandan tamamladı.

BIST 30 günü yüzde 2.46 düşüşle kapattı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.68'lik düşüşle 12.206,89 puandan giriş yaptı.

Fon krizi sonrası genele yayılan düşüş eğiliminin görüldüğü BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.100 puanın destek, 12.400 ve 12.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda endişeli hava...



Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarındaki az da olsa gerileme ve NVIDIA, pay geri alım programını 150 milyar dolar artırarak 235 milyar dolara çıkarmasına ilişkin haberler teknoloji hisselerini desteklerken, tahvil faizlerinin yüksek seyri ve Orta Doğu'daki belirsizlikler risk iştahındaki toparlanmayı sınırlıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,27’yi aşarak 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Brent petrol 103 doların, WTI ise 89 doların üzerinde işlem gördü.

ECB Başkanı Lagarde, 2027–2028 enflasyon görünümünün daha yüksek olacağını belirtti.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD tahvil faizlerinin artmasının ardından hızla geri çekilen ons altın 4 bin 175 dolardan, gram altın 6 bin 581 liradan ve gümüş 61.03 dolardan alıcı buluyor.

ABD Başkanı Trump'ın ''İran sonunda pes edecek'' açıklaması petrolün ateşini yeniden yükseltti.

Brent petrol yüzde 0.56'lık yükselişle 103.35 dolara çıktı.

85 bin doların üzerinde tutunamayarak geri çekilen Bitcoin 83 bin 270 dolardan işlem görüyor.

