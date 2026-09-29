İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, yeni bir isim ve yüksek tutarlı para hareketiyle genişledi. Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak tanınan İsmet Öğüt, soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, dosyaya giren mali verilerde dikkat çekici bir rakam ortaya çıktı.

Yapılan incelemede, 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında Öğüt adına gerçekleşen fon işlemlerinin toplam büyüklüğünün 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira olduğu tespit edildi. Söz konusu hareketlerin yaklaşık 2,5 aylık bir zaman dilimine yayıldığı belirtildi.

Savcılık para akışını araştırıyor

Soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde İsmet Öğüt adına gerçekleşen yüksek tutarlı fon hareketleri tespit edildi. İncelemeye konu olan işlemlerin yaklaşık 2,5 aylık bir dönemde gerçekleştiği belirlenirken, toplam çıkış tutarının 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liraya ulaştığı kaydedildi.

Soruşturmanın bu aşamasında söz konusu para hareketlerinin hangi işlemlerden kaynaklandığı, fonlarla bağlantısının ne olduğu ve paraların nihai olarak hangi kişi ya da hesaplara aktarıldığı araştırılıyor. Tespit edilen toplam tutarın tek başına kişinin serveti ya da suç geliri olduğu anlamına gelmediği, incelemenin para trafiğinin niteliğini ortaya çıkarmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

Ensar Öğüt’ün bağlantısı araştırılıyor

Soruşturma dosyasında İsmet Öğüt’ün ağabeyi Ensar Öğüt’ün adı da yer aldı. Daha önce 22, 23 ve 24. dönemlerde CHP Ardahan Milletvekili olarak görev yapan Ensar Öğüt ile kardeşi arasındaki mali ilişkiler de inceleme kapsamına alındı.



