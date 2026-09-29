Uşak Seramik, ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, finansal yapısının güçlendirilmesi ve borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, başvurunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

3 kişilik konkordato heyeti görevlendirildi

Uşak Seramik'in konkordato başvurusu Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2026/130 Esas sayılı dosyası üzerinden değerlendirildi. Mahkemenin 29 Eylül 2026 tarihli tensip tutanağı kapsamında, konkordato sürecinin ve şirketin mali durumunun gözetimi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Geniş kapsamlı koruma tedbirleri uygulandı

Mahkeme tarafından, şirketin üretim ve ticari faaliyetlerinin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun 294, 295 ve 296'ncı maddeleri kapsamında çeşitli ihtiyati tedbir kararları alındı.

Bu kapsamda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere, İİK'nın 206'ncı maddesinin birinci sırasında yer alan imtiyazlı alacaklar haricinde şirket aleyhine yeni icra takibi yapılmamasına ve daha önce başlatılan takiplerin durdurulmasına karar verildi.

Ayrıca ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmaması yönünde de karar alındı.

Alacaklar için düzenleme yapıldı

Rehinle temin edilmiş alacaklar bakımından rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilmesine veya devam eden takiplere devam edilebilmesine izin verilirken, muhafaza tedbiri alınmaması ve rehinli malların satışının yapılmaması kararlaştırıldı.

Alacaklılar tarafından daha önce haczedilen veya muhafaza altına alınan araç, hammadde, demirbaş, tesis, makine, cihaz ve diğer malzemelerin haciz ve muhafaza durumları korunarak yediemin sıfatıyla şirketimize tedbiren teslim edilmesine karar verildi.

Mal varlıklarına tedbir konuldu

Mahkeme, şirketin mal varlığını oluşturan gayrimenkul ve menkullerin dava sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla devredilmesini de engelledi.

Bunun yanı sıra bankaların, geçici mühlet kararından itibaren tahsil edilen alacaklar bakımından bloke, takas ve mahsup işlemi yapamamasına ve hapis hakkını kullanamamasına karar verildi. Mahkeme kararında, Uşak Seramik tarafından mühlet talebinden önce keşide edilmiş ve süresi içerisinde ibraz edilen karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi vurulmasının tedbiren önlenmesine karar verildi.

Faaliyetlerine devam edecek

Şirket açıklamasında, konkordato sürecinde ticari operasyonların ve üretim faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi. Uşak Seramik, sürece ilişkin gelişmelerin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.