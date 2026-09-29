Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Geçgel, fon soruşturması kapsamında şahsi varlıklarına uygulanan tedbir ve ABD’de bulunduğuna ilişkin iddialara yanıt verdi. Geçgel, ABD seyahatinin önceden planlanan bir iş gezisi olduğunu ve Türkiye’ye döndüğünü belirtti.

“Tedbir 26 Eylül’de uygulandı”

Feridun Geçgel, yaptığı açıklamada şahsına ait nakit ve sermaye piyasası varlıkları hakkında 26 Eylül tarihinde tedbir kararı uygulandığını söyledi. Geçgel, Astor Enerji'ye yönelik tedbirin ise 27 Eylül’de kaldırıldığını ifade etti.

Astor Enerji de daha önce yaptığı açıklamada şirket ve Feridun Geçgel’i ilgilendiren sermaye piyasası tedbirlerinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Geçgel açıklamasında, ABD’de bulunmasının soruşturma kapsamında alınan karardan kaçmaya yönelik olmadığına vurguladı ve seyahatin önceden planlanan iş programı kapsamında gerçekleştiğini ve 29 Eylül’de Türkiye’ye dönüş yaptığını söyledi.

“Ticari faaliyetlerde aksama yok”

Geçgel, Astor Enerji’nin faaliyetlerine ilişkin de açıklama yaptı. Şirketin ticari çalışmalarının sürdüğünü belirten Geçgel, özellikle ABD’deki müşterilerle devam eden sözleşmeler bakımından herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti. Geçgel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Astor Enerji A.Ş. ve şahsıma ait nakit ve sermaye piyasası varlıkları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26.09.2026 tarihinde tedbir konulduğu ve 27.09.2026 tarihinde ise Astor Enerji A.Ş. Şirketi üzerindeki tedbirin kaldırıldığı bilinmektedir.

27.09.2026 gününden beri sosyal medya ve bir kısım basın yayın organları vasıtası ile kamuoyuna yansıyan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğuma dair bir kısım haber, yorum ve paylaşımlar nedeni ile kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Şirketimizin, Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan müşterilerimiz ile imzaladığı sözleşmeler ve taahhütlerin şirketimizin global kalite politikasına yakışır şekilde yerine getirilmesi, tedarik edilecek söz konusu elektromekanik ekipmanların satış sonrası servis hizmetlerinin koordine edilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması düşünülen yatırımlarımızın projeksiyonunun değerlendirilmesi amacı ile bahis konusu tedbir kararından önce ve planlı olarak 20.09.2026 tarihinde gittiğim iş seyahatinden 29.09.2026 tarihinde yurda dönmüş bulunmaktayım.

Önemle belirtmek isterim ki; şirketimizin ticari faaliyetlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan müşterileri sözleşmelerimizin ifasında herhangi bir aksama veya olumsuz durum bulunmamaktadır.

Tarafımın ve şirketimin söz konusu soruşturma kapsamında hakkında bir kısım iddialar bulunan kişi, şirket veya spekülatif yapılarla hukuki irtibatı bulunmamaktadır. Ticari itibarımı ve saygınlığımı zedeleyici gerçekdışı bir kısım paylaşımlar hukukçularımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle incelenmekte olup, söz konusu gerçekdışı bilgileri paylaşan ve yayan kişi ve kurumlar aleyhine gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulması için hazırlıklar devam etmektedir.

Halka açık bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmanın verdiği yüksek sorumluluk duygusu ile, ülkemiz için üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğimi, şirketimiz veya tarafımca doğruluğu KAP veya resmi internet sitemiz aracılığı ile teyit edilmeyen gerçekdışı bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyundan

saygılarımla rica ederim."