Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin titiz çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşan Şehit M. Yüce Sonkurt Parkı, gece saatlerinde vandalların hedefi oldu. Kısa süre önce yenilenen ve Mutlu Çocuklar Sokağı etkinliğine de ev sahipliği yapan parkta, belediyenin kendi atölyelerinde üretilen şezlong banklar kırılarak kullanılmaz hale getirildi.

Belediye ekipleri, sabah erken saatlerde parkta hasar tespiti yaptı ve kırılan bankları kaldırarak yerine yenilerini yerleştirdi.

Konaklılardan tepki

Yenileme çalışmalarıyla çocuk oyun grupları, spor alanları ve oturma bölümleriyle donatılan Yüce Sonkurt Parkı, özellikle çocuklarını okuldan bekleyen ailelerin uğrak noktası haline gelmişti. Parkın tahrip edilmesi, bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, “Bu park hepimizin, yapılan emeğe yazık” diyerek saldırıyı kınadı.

Başkan Mutlu: “Emeğe yapılan büyük saygısızlık”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada hem üzüntüsünü hem de kararlılığını dile getirdi: “Biz Konak’ta her yeşil alanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yüce Sonkurt Parkı’nı, ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi için baştan sona yeniledik. Bu saldırı sadece iki bankın kırılması değil; Konaklı komşularımızın huzuruna, işçimizin emeğine, çocuklarımızın mutluluğuna yapılmış bir saygısızlıktır. Kırılan bankları hemen kaldırıp yerine yenilerini yerleştirdik. Konak için çalışmaya, işçimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

“Konak için çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Mutlu, vandalizme karşı kararlılık mesajı vererek, “Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan döndüremez. Biz Konak için üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Emeğe, doğaya ve kentimize sahip çıkmak hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.