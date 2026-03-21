Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, toplumsal farkındalığı yeşille harmanlayan duygusal bir etkinliğe imza atarak 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü kutladı. Pınarbaşı semtinin huzurlu köşelerinden biri olan Sevgi Koruluğu, bu anlamlı günde "özel" konuklarını ağırladı. Doğanın korunmasına yönelik bilinci artırmak ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen buluşmada, onlarca çocuk kendi elleriyle fidan dikerek Bornova’nın geleceğine nefes oldu. Etkinlik, sadece bir çevre hareketi olmanın ötesinde, dayanışmanın ve saf sevginin en somut örneği olarak hafızalara kazındı.

Pınarbaşı’nda yüz fidanlık yeşil bir gelecek hedefi

Bornova’nın Pınarbaşı bölgesindeki 7405 Sokak üzerinde yer alan Sevgi Koruluğu, gerçekleştirilen bu özel çevre projesiyle yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği çatısı altında eğitim gören ve sosyal becerilerini geliştiren yaklaşık yirmi özel çocuk, fidan dikim heyecanını doyasıya yaşadı. Toprakla buluşan her bir çam fidanı, çocukların sosyal adaptasyon süreçlerine katkı sağlarken, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında bölgeye toplamda yüz adet yeni fidan kazandırılması hedefleniyor. Çocukların doğa ile kurduğu bu samimi bağ, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.



Başkan Ömer Eşki: "Sadece fidan değil umut dikiyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fidan dikim törenine bizzat katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Dezavantajlı grupların sosyal yaşamın her alanında var olabilmesi için kapsayıcı projelerin sayısını artıracaklarını belirten Başkan Eşki, doğanın iyileştirici gücünü özel bireylerle paylaşmanın mutluluğunu vurguladı. Eşki yaptığı açıklamada, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşma, sadece toprağa bir fidan bırakma eylemi değildir; biz bugün Bornova’da sevginin, bir arada yaşama kültürünün ve yarınlara dair beslediğimiz umudun tohumlarını ekiyoruz. 21 Mart’ın ruhuna uygun şekilde, yavrularımızla birlikte Sevgi Koruluğu’muzu daha da zenginleştiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı sosyal belediyecilikte Bornova modeli

Belediye Başkanı Ömer Eşki, özel gereksinimli bireylerin yüzündeki mutluluğun, yerel yönetim olarak en büyük motivasyon kaynakları olduğunu ifade etti. Bornova’yı daha yaşanabilir, daha yeşil ve her bir ferdini kucaklayan adil bir kent yapma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Eşki, Sevgi Koruluğu’ndaki bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu belirtti. "Onların dünyasındaki o eşsiz samimiyet, bize ilçemizi daha güzelleştirmek için güç veriyor. Bornova'yı bu sevgi seliyle, hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz," diyerek ilçedeki sosyal belediyecilik vizyonunun altını çizdi.

