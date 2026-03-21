Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Tristan Bernays imzalı ödüllü başyapıt “Unutmak” ile sanat dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında ilk kez perdelerini açan yapım, prömiyerinden bugüne kadar tüm gösterimlerini kapalı gişe gerçekleştirerek kırılması güç bir rekora imza attı. Hafıza, kimlik ve aşkın karmaşık doğasını odağına alan oyun, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve eşi Beste Eşki’nin de katılımıyla gerçekleşen özel gösterimde izleyicilerden tam not aldı. BBŞT Akademi’nin etkileyici atmosferinde hayat bulan eser, Bornova’nın sanat vizyonunun en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

Sahne tasarımı ve oyunculuk performansıyla unutulmaz bir deneyim

Yönetmen koltuğunda Onur Erdoğan’ın oturduğu yapım, sadece hikayesiyle değil, izleyiciyi içine çeken atmosferi ve sembolik sahneleme diliyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Afişinde yer alan çatışan siluetlerle insanın benliği ve geçmişi arasındaki amansız savaşı simgeleyen oyun, izleyiciye ilk andan itibaren derin bir sorgulama alanı açıyor. Sahnede Kağan Uluca ve Tilbe Taşlı’nın sergilediği üstün performans, hatırlamanın hüzünlü ağırlığını ve insan hafızasının kırılganlığını iliklere kadar hissettiriyor. İkilinin dramatik enerjisi ve yüksek sahne uyumu, her temsil sonunda salonu dolduran tiyatroseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlanıyor.

Başkan Ömer Eşki: "Kültür ve sanat Bornova’nın ruhudur"

Oyunu ilgiyle takip eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temsil sonrasında yaptığı değerlendirmede sanatın kent kimliği üzerindeki birleştirici gücüne vurgu yaptı. BBŞT’nin ortaya koyduğu nitelikli eserlerle gurur duyduklarını ifade eden Başkan Eşki, “Bornova, kültür ve sanatın kalbinin attığı bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tiyatroseverlerin ‘Unutmak’ oyununa gösterdiği bu muazzam ilgi, sanata duyduğumuz bağlılığın en net kanıtıdır. Yerel yönetim olarak BBŞT’nin bu güçlü ve düşündüren projelerini Bornova halkıyla buluşturmaya, sanatı kentin her köşesine taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz,” dedi.

Zerrin Gençtürk’ün anısına anlamlı bir sahneleme

“Unutmak” oyunu, 2021 yılında aramızdan ayrılan Bornova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Zerrin Gençtürk’ün adını taşıyan BBŞT Akademi sahnesinde sanatseverlerle buluşuyor. İnsanın geçmişiyle yüzleşme sancılarını ve kimlik arayışını merkezine alan bu dramatik yolculuk, Gençtürk’ün anısını yaşatan bu sahnede çok daha anlamlı bir boyuta ulaşıyor. İzleyiciyi hem kalben hem de zihnen sarsan oyunun, gördüğü yoğun talep ve sanatsal başarısı nedeniyle önümüzdeki tiyatro sezonunda da repertuvarda yer alacağı ve Bornovalı sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği müjdelendi.

