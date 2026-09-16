İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu’nun ismi değiştirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre okulun adı, hayırsever Reşat Turan ile İzmir Valiliği arasında 2001 yılında imzalanan protokol kapsamında değiştirildi. Okulun adı artık Mehmet Tevfik Ortaokulu olarak güncellendi.

2001 yılında imzalanan protokole göre okulun “Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu” adıyla açılması planlanmıştı ancak okul binasının fiziki imkanları hazır olmayan Ticaret Odası Anadolu Öğretmen Lisesi’ne ardından ise Ödemiş Fen Lisesi’ne geçici olarak tahsis edilmişti. Bu nedenle süreç uzamıştı.

Ödemiş Fen Lisesi’nin kendi binasına taşınmasının ardından okul Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu adıyla hizmet vermeye başladı.

İmzalanan protokole göre yeniden başvuru yapılmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü konuyu değerlendirdi. Değerlendirmenin ardından ise isim değişikliği onaylandı.

Şehidin adı yeni merkezde

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, isim değişikliğinin ardından Şehit Polis Gökhan Kirazlı’nın adının yaşatılması için yeni bir düzenleme yapmaya karar verdi. Karara göre Şehit Polis Gökhan Kirazlı’nın ismi, planlanan yeni Mesleki Eğitim Merkezi’ne verilecek.

