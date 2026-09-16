Ekonomik göstergelerin doğrudan şekillendirdiği bu mecburi ödeme kalemleri, sıradan bir vatandaşın günlük hayatına derinden etki edecek cinsten. Şimdilik sadece projeksiyonlar üzerinden konuşulan rakamlar bile, önümüzdeki dönemin maddi açıdan ne kadar çetin geçeceğinin habercisi gibi duruyor. Herkes merakla devletin uygulayacağı kesin artış oranının netleşmesini bekliyor.

Vergi Dilimleri ve Kesintiler Yeniden Şekilleniyor

İzmir'in yoğun iş temposunda alın teri döken binlerce çalışanın maaşından kesilecek oranlar değişiyor. Mevcut sistemde 190 bin lira olarak uygulanan ilk gelir vergisi diliminin yeni yılda 240 bin liraya kadar esnetilmesi öngörülüyor. Esnafın ve ticari işletmelerin de yükü hafiflemiyor; aylık beyanname verirken mecburen ödenen 791 liralık damga vergisinin 1.005 liralık yeni bir rekor kırması bekleniyor. Bir telefon hattı alırken ödediğiniz ilk tesis özel iletişim vergisi bile 700 liradan 890 liraya tırmanıyor.

Trafiğe Çıkmanın Bedeli Ağırlaşıyor

Sabah trafiğinde saatlerini harcayan İzmirliler, araç kullanmanın artan maliyetleriyle bir kez daha sarsılacak. 1301-1600 cc motor hacmindeki 1-3 yaş arası bir otomobil için devlete ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi 12 bin 28 liradan 15 bin 294 liraya fırlayacak. Sadece aracı kullanmak değil, muayeneden geçirmek de cep yakıyor. 3 bin 288 liralık araç muayene ücretinin 4 bin 181 lira olması an meselesi. Yollarda hıza kapılmanın en düşük radar cezası ise 2 bin liradan 2 bin 543 liraya yükselecek.

Sınır Ötesi Seyahatin Faturası Büyüdü

İzmir'den yurt dışına uçmak, iş gezisine veya tatile gitmek artık tam bir bütçe planlaması gerektiriyor. Üç yıldan uzun pasaportların harcı 13 bin 410 liralık seviyesini terk edip 17 bin 52 liraya demir atacak gibi görünüyor. Havalimanında yurt dışı çıkış harcı pulu alırken 1.250 lira yerine 1.580 lira ödemek zorunda kalabilirsiniz. En büyük şok ise yurt dışından getirilen telefonlarda yaşanıyor. IMEI kayıt ücretinin 54 bin 258 liradan 68 bin 994 liraya çıkması bekleniyor.

Son Sözü Ekim Ayı Söyleyecek

Bu korkutucu tablo şimdilik finans uzmanlarının hesaplamalarından ibaret. Devletin uygulayacağı kesin yeniden değerleme oranı, ekim ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla mühürlenecek. İzmirliler nihai tarifeyi ancak o zaman görebilecek.