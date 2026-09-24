Son Mühür/ Beste Temel- Seferihisar Belediyesi, üniversiteye ilk adımı atan gençlerin bütçesine cansuyu oluyor. İlçede yaşayan ve üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik eğitim desteği başvuruları resmen başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden idare, ailelerin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlıyor.

Başvuru için hangi belgeler isteniyor?

Eğitim yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin Seferihisar Belediyesi Sosyal İşler Birimi’ne bizzat müracaat etmesi gerekiyor. Sürecin hızlı ilerlemesi adına evrak listesi de netleşti.

Adaylar başvurularını şu evraklarla yapacak:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Güncel öğrenci belgesi

İkametgah belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Tüm bu belgelerin ikişer nüsha halinde hazırlanarak iki ayrı şeffaf dosyada teslim edilmesi isteniyor.

"Gençlerin omzundaki yükü paylaşıyoruz"

Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, projenin sadece bir maddi yardım değil, geleceğe yapılan doğrudan bir yatırım olduğunu vurguladı. Gençlerin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Gümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteyi kazanmak aileler için büyük bir gurur vesilesi. Ancak yeni sorumlulukları ve masrafları da beraberinde getiriyor. Biz gençlerimizin bu heyecanına ortak olmak, yollarına ışık tutmak istiyoruz. Eğitim için attığımız her adım, yarınlarımızı sağlamlaştıracak. İmkânlarımız nispetinde evlatlarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

Detaylı bilgi için iletişim hatları açık

Destek paketinin kapsamı ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar için belediye bünyesinde özel bir hat kuruldu. Öğrenciler veya veliler, Seferihisar Belediyesi’nin 444 7 743 numaralı çağrı merkezini arayıp 138, 176 veya 222 dahili hatlarına bağlanarak Sosyal İşler Birimi’nden detay öğrenebilecek.

