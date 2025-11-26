Son Mühür/ Merve Turan - Seferihisar Belediyesi, Sığacık Girlen Mevkii’nde uzun süredir devam eden altyapı çalışmalarının ardından bölgenin yol ihtiyacını gidermek için geniş kapsamlı bir yatırım hayata aldı. Belediye, tamamen kendi öz kaynaklarıyla toplam 20 milyon TL’lik bütçe ayırarak 50.000 m² parke taş serim çalışmasını tamamlama aşamasına geldi.

Çalışmalar kapsamında yıllardır kullanılan ve yıpranan yollar tamamen yenilenerek bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı kazandırıldı. Girlen sakinleri yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının önemli bir ayağı

Girlen’de yürütülen yol yenileme çalışması, Seferihisar Belediyesi’nin kent genelinde uyguladığı altyapı ve üstyapı yatırımlarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Belediye ekipleri, bölgede ulaşım kalitesini artırmak ve uzun vadeli çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Başkan Yetişkin çalışmaları yerinde inceledi

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 1 ay içinde tamamlanması planlanan yatırımı sahada inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Başkan Yetişkin, yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu ortadan kaldırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Girlen bölgesi uzun zamandır yol sorunuyla karşı karşıyaydı. Bu yatırımla sadece yolları yenilemedik, bölgenin yaşam kalitesini de artırdık. Seferihisar’ın her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”